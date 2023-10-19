Картина Тэмми Нгуен «Ангел на горе Чистилища № 1» выставлена на аукцион

Международная организация независимых кураторов (Independent Curators International, ICI) проводит благотворительный аукцион, одним из лотов на котором стала картина современной художницы Тэмми Нгуен «Ангел на Горе Чистилища № 1».
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