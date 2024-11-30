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Посол Ламбсдорфф: вопрос восстановления энергомощностей Украины - приоритет ФРГ

Посол Ламбсдорфф: вопрос восстановления энергомощностей Украины - приоритет ФРГ

Посол Германии Александр Ламбсдорфф в интервью РБК рассказал о приоритетах Берлина в помощи Украине. Журналисты напомнили, что Германия является самым крупным военным спонсором Украины среди стран Европейского союза.

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