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«Баварии» интересны Думфрис и Гюсто из «Лиона» – как замены Павару

У «Баварии» есть два кандидата на замену Бенжамену Павару. Мюнхенский клуб рассматривает правого защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса, однако высокая сумма трансфера может стать проблемой, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Tz Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке.

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