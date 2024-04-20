Что происходит с мозгом после 50 лет

Рассказываем, как стареет наш самый сложный орган. Деми Мур в сериале «Вражда: Капоте против лебедей» (2024) Фото Legion Media Начиная с рождения, и на протяжении жизни мозг постоянно меняет свою структуру и функции .
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