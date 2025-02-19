Александр Самарин

США сами его породили и перевоспитали всё население Украины против русских. Это как было в Авгане когда США породили Бен Ладона бороться против СССР, а когда он им стал не нужен, решили убрать его, он узнал про такое и начал мстить сша, в результате угнаны самолёты и 11 сентября рухнули башни близнецы, по пентагону другой самолёт и ещё один...