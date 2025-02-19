ВСУ практически в открытую применяют химическое оружие Сейчас, когда впереди забрезжили мирные переговоры, которые для укро-фюрера Зеленского смерти подобны, от Киева можно ожидать любой гадости.
Апокалипсис реален: Гитлер побоялся, а у Зеленского — ни мозгов, ни ответственности
Комментарии
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Александр Зиборов
Когда же наконец снесут всю верхушку киевской хунту?! Пусть отправится на божий суд!!!
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18 час.
Александр Самарин
США сами его породили и перевоспитали всё население Украины против русских. Это как было в Авгане когда США породили Бен Ладона бороться против СССР, а когда он им стал не нужен, решили убрать его, он узнал про такое и начал мстить сша, в результате угнаны самолёты и 11 сентября рухнули башни близнецы, по пентагону другой самолёт и ещё один...
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17 час.
Семен Демин
Надо убрать зеленского
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13 час.
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