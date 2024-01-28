Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что инфаркт миокарда в некоторых случаях можно диагностировать только по результату ЭКГ, так как сердечная боль маскируется под проблемы с ЖКТ.