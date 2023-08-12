Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Усман Гаруба получил травму голеностопа в товарищеской игре

Бигмен сборной Испании Усман Гаруба получил растяжение голеностопного сустава на первой минуте товарищеского матча с командой Словении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх