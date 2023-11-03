Politiki.net Глава Госдепа США Энтони Блинкен разразился очередным громким заявлением: Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга" в Америку для экспертизы.
"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Что радует, это доклад Блинкина о психологическом состоянии подопечных в США, ЕС и их союзников. Сделанные на основании его доклада специалисты из института Сербского и Кащенко констатировали, пациенты деградируют. Так что до диктора Левитана ему еще далеко, но скоро присоединится к кварталу 95 и его бессменному клоуну...
Ответить
1 д.
Alex Nемо
Ему с доставкой в Вашингтон или сразу на дом? Для тех кто не знает он живёт далеко за городом, может потому и тявкает так смело. Ведь в случае чего ему только слегка ударной волной палисадник пригладит...
Ответить
1 д.
Е Ва
всё? ну спой Катюшу или "на поле танке грохотали" а там посмотрим)))
Ответить
1 д.
Свежие комментарии