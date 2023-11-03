Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

Politiki.net Глава Госдепа США Энтони Блинкен разразился очередным громким заявлением: Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга" в Америку для экспертизы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что радует, это доклад Блинкина о психологическом состоянии подопечных в США, ЕС и их союзников. Сделанные на основании его доклада специалисты из института Сербского и Кащенко констатировали, пациенты деградируют. Так что до диктора Левитана ему еще далеко, но скоро присоединится к кварталу 95 и его бессменному клоуну...
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1 д.
Alex Nемо
Ему с доставкой в Вашингтон или сразу на дом?  Для тех кто не знает он живёт далеко за городом,  может потому и тявкает так смело. Ведь в случае чего ему только слегка ударной волной палисадник пригладит...
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1 д.
Е Ва
всё? ну спой Катюшу или &quot;на поле танке грохотали&quot; а там посмотрим)))
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1 д.

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