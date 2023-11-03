"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

АНГЕЛ АНГЕЛ Что радует, это доклад Блинкина о психологическом состоянии подопечных в США, ЕС и их союзников. Сделанные на основании его доклада специалисты из института Сербского и Кащенко констатировали, пациенты деградируют. Так что до диктора Левитана ему еще далеко, но скоро присоединится к кварталу 95 и его бессменному клоуну...

Alex Nемо Ему с доставкой в Вашингтон или сразу на дом? Для тех кто не знает он живёт далеко за городом, может потому и тявкает так смело. Ведь в случае чего ему только слегка ударной волной палисадник пригладит...