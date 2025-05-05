НХЛ опубликовала расписание серии "Вашингтона" и "Каролины" в Кубке Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание серии второго раунда Кубка Стэнли — 2025 между "Вашингтон Кэпиталз", в котором выступает российский нападающий Александр Овечкин, и "Каролиной Харрикейнз".
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