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На Украине хотят мобилизовать еще 200 000 человек до конца года, но перспективы печальны — The Times

На Украине хотят мобилизовать еще 200 000 человек до конца года, но перспективы печальны — The Times

Низкая эффективность призыва на Украине связана с нежеланием мужчин идти в армию, взяточничеством военкомов, нехваткой кадров в военкоматах, заявил собеседник Times из Одесской области.

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