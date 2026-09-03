Росавиация не получала уведомлений от ИКАО после обращения Киева о закрытии неба России

Росавиация не получала уведомлений от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и не имела контактов с ней после обращения Киева с просьбой закрыть воздушное пространство России.
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