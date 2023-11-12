"Визит тирана, или как надо встречать настоящего друга", - Путин в Казахстане - две крайности: партнер и "агрессор"

Walery

Странно, но с логикой у некоторой части населения казахов совсем плохо... буквально жаман! Например лишь один вопрос: "не ожидаются ли в стране беспорядки в связи с приездом Путина?". Во первых как известно в январе все казахские беспорядки неизвестно куда разбежались с момента посадки первого Ил-76 с войсками в Капчагае. И как следствие такое впечатление - казахи любят беспорядки, т. е. возможности грабить магазины и пр. Сравните беспорядки в Белоруссии - там не было разбито ни одного окна, стекла аж в течении двух месяцев. А что происходило в Алма-Ате всего то в три дня? На подобный, более чем провокационный вопрос вице-премьер ответил встречным вопросом: "Да, нет! А почему вы решили что должны быть беспорядки?". - Это пресс конференция, это журналисты, это о наболевшем и насущном. Думаете русофобка успокоилась на этом? Как бы не так, она продолжила - с патетикой в голосе и огнем в глазах: "почему в магазинах 50 процентов русской продукции"? Не обольщайтесь... не только русофобией живут наши соседи, но и банальной глупостью. Например если хотят 100% казахских товаров в магазинах надо производить этот товар... Однако работать русофобы не хотят... хотят все готовое получать и по возможности бесплатно, как это было в КазССР. Более того подобные члену партии зелёных "Байтак" Асыл Даркембайулы, надумали переписать историю и признать современные реалии: в Казахстане должна быть одна единая нация - казахская нация, ведь его родина никогда не была многонациональной по конституции = "Есть люди, которые поддерживают Советский Союз. В машинах у них там Георгиевские ленты висят. Флаг "совка" вешают где-то на заводе в Петропавловске, Павлодаре. Много "ватников" у нас, с ними и воюем... Должен быть только один государственный язык- казахский - подчеркивает депутат Асыл Даркембайулы.. И это он "историк" полагает скоро полетит в космос на российской ракете казахский космонавт ни слова не понимающий русский язык? В качестве багажа, да? Думаете все откровения на сегодня высказаны?