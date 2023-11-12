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"Визит тирана, или как надо встречать настоящего друга", - Путин в Казахстане - две крайности: партнер и "агрессор"

"Визит тирана, или как надо встречать настоящего друга", - Путин в Казахстане - две крайности: партнер и "агрессор"

Politiki.net Давно пишу о том, что Токаев заигрался в многовекторность, а еще что он зря надеется, что рост националистических настроений в стране, ему поможет.

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Комментарии
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Walery
Странно, но с логикой у некоторой части населения казахов совсем плохо... буквально  жаман! Например лишь один вопрос: &quot;не ожидаются ли в стране беспорядки в связи с приездом Путина?&quot;. Во первых как известно в январе все казахские беспорядки неизвестно куда разбежались с момента посадки первого Ил-76 с войсками в Капчагае. И как следствие такое впечатление - казахи любят беспорядки, т. е. возможности грабить магазины и пр. Сравните беспорядки в Белоруссии - там не было разбито ни одного окна, стекла аж в течении двух месяцев. А что происходило в Алма-Ате всего то в три дня? На подобный, более чем провокационный вопрос вице-премьер ответил встречным вопросом: &quot;Да, нет! А почему вы решили что должны быть беспорядки?&quot;. - Это пресс конференция, это журналисты, это о наболевшем и насущном. Думаете русофобка успокоилась на этом? Как бы не так, она продолжила - с патетикой в голосе и огнем в глазах: &quot;почему в магазинах 50 процентов русской продукции&quot;? Не обольщайтесь... не только русофобией живут наши соседи, но и банальной глупостью. Например если хотят 100% казахских товаров в магазинах надо производить этот товар...  Однако работать русофобы не хотят... хотят все готовое получать и по возможности бесплатно, как это было в КазССР.  Более того подобные члену партии зелёных &quot;Байтак&quot; Асыл Даркембайулы, надумали переписать историю и признать современные реалии: в Казахстане должна быть одна единая нация - казахская нация, ведь его родина никогда не была многонациональной по конституции = &quot;Есть люди, которые поддерживают Советский Союз. В машинах у них там Георгиевские ленты висят. Флаг &quot;совка&quot; вешают где-то на заводе в Петропавловске, Павлодаре. Много &quot;ватников&quot; у нас, с ними и воюем... Должен быть только один государственный язык- казахский - подчеркивает депутат Асыл Даркембайулы.. И  это он &quot;историк&quot; полагает скоро полетит в космос на российской ракете казахский космонавт ни слова не понимающий русский язык? В качестве багажа, да? Думаете все откровения на сегодня высказаны?
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5 час.
W
Walery
Зачем учитесь в докторантуре? И чему? Без родственников в среде титульных работать Вам на и даже при должности вряд ли получиться.
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4 час.
Анна
Танцуйте, и не просите ., чтобы реки к вам прокопали, денежные дотации и тд. Сами выживайте, сами. Или нашли дудку в образе США?
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1 час.

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