БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К пустой голове Армении приложило руку НАТО

К пустой голове Армении приложило руку НАТО

Пашинян копирует натовские стандарты, а российские войска готовы покинуть Закавказье Виктор Сокирко Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Александр Сладков В Армении грезят о вступлении страны в НАТО, для чего нужно как минимум выйти из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), что, соответственно, приведёт к фактическому разрушению отношений с Россией.

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