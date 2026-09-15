К пустой голове Армении приложило руку НАТО

Пашинян копирует натовские стандарты, а российские войска готовы покинуть Закавказье Виктор Сокирко Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Александр Сладков В Армении грезят о вступлении страны в НАТО, для чего нужно как минимум выйти из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), что, соответственно, приведёт к фактическому разрушению отношений с Россией.