Русская весна

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Борт ВВС США потерпел крушение, идёт поисковая операция

Борт ВВС США потерпел крушение, идёт поисковая операция

Американский военный вертолет с 20 морпехами потерпел крушение, сообщает телекомпания Sky News. Военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Дарвина в Австралии.

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Трупы морпехов перевезли с украины в австралию и заставили летать?? Волшебники, блть
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