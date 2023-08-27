Борт ВВС США потерпел крушение, идёт поисковая операция

Американский военный вертолет с 20 морпехами потерпел крушение, сообщает телекомпания Sky News. Военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Дарвина в Австралии.
Американский военный вертолет с 20 морпехами потерпел крушение, сообщает телекомпания Sky News. Военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Дарвина в Австралии.
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