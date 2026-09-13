Полковник Пинчук: Сегодняшний темп СВО позволит освободить за 5 лет лишь 4% оставшейся Украины. Как отметил политический обозреватель Царьграда, ключевым вопросом военного сценария победы остаётся соотношение внутрироссийской обстановки к требуемым ресурсам, баланс привычной стабильности и военных целей.