Полковник Пинчук: Сегодняшний темп СВО позволит освободить за 5 лет лишь 4% оставшейся Украины. Как отметил политический обозреватель Царьграда, ключевым вопросом военного сценария победы остаётся соотношение внутрироссийской обстановки к требуемым ресурсам, баланс привычной стабильности и военных целей.
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