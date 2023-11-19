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В офисе Зеленского признали неспособность выстоять против России

В офисе Зеленского признали неспособность выстоять против России

В офисе Зеленского признали неспособность выстоять против России AlexCoderВ офисе Зеленского признали неспособность выстоять против России AlexCoder Подоляк уверен, что через 10-15 лет Украины не будет Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в неспособности Украины выстоять в противостоянии с Россией.

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