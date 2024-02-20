Большинство россиян поддерживают развитие киберспорта

Две трети россиян положительно относятся к киберспорту и поддерживают его развитие. Такие данные опубликовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей о том, какие навыки могут развивать онлайн-игры и смогут ли они заменить обычный спорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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