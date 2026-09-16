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Культурология.рф

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Вокруг света: Как многодетные с Урала переехали в Анголу с новорождённым, объехали 32 страны и Почему вернулись в русскую глубинку

Вокруг света: Как многодетные с Урала переехали в Анголу с новорождённым, объехали 32 страны и Почему вернулись в русскую глубинку

Переезжать из одной страны в другую непросто даже одинокому человеку, а если речь заходит о многодетной семье, в которой четверо детей, в том числе один приёмный и один новорождённый, то это выглядит настоящим безумством.

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