Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам модернизации системы МТО в зоне СВО

Особое внимание было уделено созданию нового индивидуального рациона питания, для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения.
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