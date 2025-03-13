Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

915 подписчиков

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам модернизации системы МТО в зоне СВО

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам модернизации системы МТО в зоне СВО

Особое внимание было уделено созданию нового индивидуального рациона питания, для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх