Развенчиваем байку про то, что "из России бегут молодые специалисты!". Три типа молодых эмигрантов с высшим образованием

Элина МорозоваРазвенчиваем байку про то, что "из России бегут молодые специалисты!". Три типа молодых эмигрантов с высшим образованиемОх, как часто я читаю эту фразу. И на просторах всемирной паутины и здесь в комментариях у нас на канале.Вернуться к статье332НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейАга, побежали из России в сша молодые специалисты, видно сантехники, унитазы моют хорошо.Элина МорозоваТам сантехникам платят больше))))ГусЕнаУ нас родственница есть-они вернулись из Силиконовой Долины. Финансово выгодней у нас. Помимо этого, они хотят чтоб их дети сталирусскими. Один ребенок рожден там. НО!Есть другие моменты; в частности сама работа. Она фармацевт. Над ней посадили начальника-мажорика. Он тупой, но, амбициозный. Тырил идеи, но внедрять в разработку ума не хватало...Сняли. Посадили другого-затрахал бумажками....Это самая главная проблема у нас-кумовство и коррупция.Nataly))) пока у нас будет хаос в законах ТК РФ или КЗОТ не приведут в соответствие с новыми реалиями бытия и требованиями социума, люди будут бежать из страны роняя тапочки - рыба всегда где глубже человек всегда где лучше))))) вот сколько можно мусолить мусолить и не принимать закон о почасовой оплате труда? почему в ЕС приняли планку меньше скольки евро оплачивать час любого труда ЗАПРЕЩЕНО!!! а у нас всё сопли жуют и хотят что бы мы работали за какой то МРОТ в месяц. ну-ну, доиграются наши мудямудрые законотворцычто народ массово начнет бежать туда, где хотя бы феодальное рабство отменено и рабов кормят не только жидкой хряпой из свинного корыта.Элина МорозоваДа уже мало кто бежит. Это в 90- бежали. Теперь возвращаются.Ну разве чтро в ЮГА стало модно отправляться на пенсию или мелким бизнесом заняться типа ресторанно-гостиничным. В Европе арабы, в Америке негры...ГусЕнаДа есть у нас почасовая. От 140 руб начинается...Natalyте кто уехал в 90-е возвращаются?)))))ха-ха-ха.... прошло 30 лет, жизнь человека коротка да и есть ли теперь куда вернуться у многих? те кто смотал в90-е давно стали частью другого социума. там родились их дети и внуки уже, там построены ими дома, там посажены и выращены деревья. у них там вся сознательная жизнь прошла, а что у них есть здесь кроме могилок на погостах землицы, которая им не принадлежит, хотя большевички и обещали дать землю крестьянам а фабрики рабочим. И где она земля , которую обещали ? чья она теперь собственность?так, брось свои влажные фантазии, что те кто смылся вовремя из всего этого хаоса в 90-е, а вернее просто спасся и успешно выжил, теперь вернуться для того что бы опять и снова начинать строить свою жизнь с нуля в таких неблагоприятных агрессивных условиях кастового общества социал Дарвинизма где человек человеку даже не волк, а корм))))Natalyгде она есть? ссылочку на закон дай)))) у нас есть МРОТ с 1 января 2021 года федеральный МРОТ составляет 12 792 рубля. в месяце в среднем 22 рабочих дня рабочий день 8 часов итого час работы у нас стоит72 руб. 68 коп.)))) )курс Доллара ЦБ РФ на сегодня71.6797 и будет только растиNatalyнапоминаю, что в России уже сложилось кастовое общество. Наши суды судят исходя из ранга человека в негласной иерархии, властный и богатый может совершить практически любое преступление, а бедняку придется сидеть за сущую мелочь, которой даже иногда он и не совершал Работа в престижных компаниях доступна исключительно людям со связями и сама работа там - лишь имитация бурной деятельности, ношение пиджака и комментарии в СМИ с компетентной рожей. Также и карьера - родовитый человек легко идет с поста на пост, понукая рабов, которых набирают ему в заместители, в 30 занимая уже высокие должности и употребляя все большие дозы алкоголя или наркотиков. А кто ему что скажет-то? Происхождение человека из села, рабочей семьи, семьи с низким доходом, закрывает ему перспективы на образование, нормально оплачиваемую работу, защиту своих прав и даже на брак с более-менее статусным человеком. Мы видим повальное разложение государства и его институтов, а во всем этом мелькают одни и те же лица ответственных лиц, или их детей, жен, любовников, любовниц, стукачей и холуев. Они бессменны, они не отвечают даже за кошмарные провалы и все это обеспечивает России свободное падение.овременные касты в России: Владельцы крупного бизнеса и олигархи. Зачастую живут не в России, а сами являются лишь говорящими головами и душеприказчиками стоящих за их бизнесом силовиков. Почти все выходцы из комсомола, спецслужб или бандитов в прошлом. Силовики всех цветов и мастей. Ось на которой еще держится государство, которая обеспечивает сбор налогов, пополнение бюджета и исполнения той части законодательства, что необходима для работы власти. Имеют высокое снабжение из бюджета, многочисленные льготы, неприкасаемость перед законом. Являются фактическими владельцами страны и ее ресурсов, имеют пожизненный статус, начиная со средних должностей. После выхода на пенсию их также обеспечивают занятостью в охранных структурах или пристраивают "смотрящими" на странные должности в крупный бизнес. Обслуживающий класс: все работники в экономике, проживающие в крупных городах или работающие на крупных предприятиях. Эксплуатируются в рабочее время, в духе звериного капитализма, являются кормовой базой для более статусных групп, именно они производят большую часть продукции страны и налоговой базы, а также несут львиную долю бремени гражданских обязанностей: служить в армии, соблюдать законы, оплачивать налоги и услуги. Имеют минимальные права, слабо охраняются законом, последние годы их уровень жизни падает, а власти изыскивают новые способы заставить их платить больше. Жители малых городов и селяне. Наиболее бесправная группа, ограничена экономическим в получении образования, выборе места работы, переезде в более благополучное место. Максимально маргинализованно, фактически брошено на произвол судьбы. Та их часть, что не спилась и не стала наркоманами, едет в города, цепляться за лучшую жизнь, начиная с проституток, охранников, бригад шабашников. Каждая группа может разделяться на еще десяток с разными возможностями и признаками, но в среднем у нас всего четыре касты. Отдельной строкой идут бюджетники и чиновники, которые в зависимости от уровня в иерархии становятся либо обслугой - работают за копейки, но обеспечивают движение всей системы, либо примыкают к силовой или олигархической группе, при высоких должностях, что дает им уже совершенно иные возможности.ГусЕнаА где не так?NatalyВ России сейчас не возможен переход из одной касты в другую, а в ЕС и США ещё есть такая возможность. В 90-е это было довольно простым делом: крупно украл, провернул ловкую спекуляцию с госимуществом или казенными деньгами - и сразу в дамках. Но со временем это становилось все сложнее - и сейчас остается лишь несколько путей. 1. Брак. В 99% это красивые девушки из низших каст, выходящие за статусного жениха, непривлекательного для дам своего круга. Таким образом жена приобретает привилегии мужа - но лишь на то время, пока действует брак. Если он не складывается, дама пополняет многотысячные гаремы содержанок и эскортниц влиятельных лиц, попадая в подкасту деклассированных элементов. 2. Силовая карьера для плебеев через армию и полицию. Участие в сомнительных делах и верность начальству через некоторое время дает повышение в правах. Если очень постараться и словить счастливый случай, например очаровать дочку властного туза, можно прописаться в высшей касте. 3. Политическая карьера. Карикатура на политику в России имеет однако важную для выходцев из простых семей лазейку: власти нужны юные, желательно симпатичные помощники для красивой картинки в кадре и ублажения своих чресел. Это дает возможность разного рода активистам из учебных заведений засветиться на общественных ролях, а затем прыгнуть на колени к властном патрону за обещание светлого будущего в партии. 4. Полулегальная карьера в криминале или силовом блоке. Обе сферы нуждаются в стукачах, исполнителях неприятных дел, мелких порученцах, для чего рекрутируются люди из низших слоев, которые через какое-то время могут получить часть прав: высокий доход и возможность не соблюдать закон. В редких случаях такой человек доходит до самой вершины и получает уже полный пакет привилегий. Все это - сугубо отрицательный отбор и безусловный шаг назад, в доиндустриальную эпоху, возможно, в феодальное средневековье. При этом общество продолжает регрессировать, и в случае усугубления экономического кризиса (а он неизбежен) нас будет ожидать и характерная для феодализма, феодальная раздробленность. А потом и новорабовладельческий строй, с войнами за еду и воду, за горючку и припасы.NatalyПрямо сейчас на территории России есть большое количество предпринимателей и крупного бизнеса. Их всех объединяет не только попытка зарабатывать на всем, но и необходимость в использовании услуг ассенизатора. Он работает с канализацией и выкачивает их них то, что смывают в туалет сотрудники компании, либо их клиенты. Кто именно — не слишком важно. Если такая профессия, по крайней мере раньше, была смешной и чем-то непонятным для большинства людей, то сейчас все иначе. Ассенизаторы, насколько опять-таки это возможно, стали уважаемыми в обществе. Связано это с морем причин, одна из которых — заработок. Такие специалисты зарабатывают неплохие, особенности для России, деньги. Так сколько можно заработать на ассенизаторской машине? Как стать представителем профессии? Стоит разобраться. Что нужно, чтобы стать ассенизатором и начать зарабатывать? Сколько возможно заработать на ассенизаторской машине Перед тем, как узнать примерные цифры их дохода, нужно разобраться то, как заработать на ассенизаторской машине. Что же для этого нужно? Стоит напомнить максимально простое правило. Чем выше порог входа в профессию, тем больше денег платят специалисту. Оно применимо к любой сфере деятельности. И так, что же понадобится: Машина. Безусловно, такой специалист должен иметь собственный автомобиль, причем тяжелый! Откуда он должен быть взят? Вариантов огромное количество: кредит, наследство, самостоятельное покупка, лизинг, но не суть важно. Он должен быть и от этого никуда не убежать. Оборудование. Помимо автомобиля, как минимум, понадобится цистерна, насос и шланг. Учитывая то, что это оборудование, реализуемое для небольшого, но бизнеса, придется за него заплатить чересчур много, Как это обычно бывает. Навыки. Конечно же, специалист должен уметь не только выкачивать товар и закачивать его в заднюю часть автомобиля, но и иметь понимание нюансов этой сферы деятельности. Это не так и просто, как может показаться на первый взгляд. Заказы. Разумеется, ассенизатор, в основном, это специалист, который работает на себя. Поэтому ему придется самостоятельно искать клиентов и от этого будет зависеть его конечный заработок. Разрешения. Нынешняя Россия, как и большинство стран, полностью завязаны на бюрократии. Чтобы осуществлять такую деятельность, нужно кучу разрешений, включая специальные справки, оформление индивидуального предпринимательства и так далее.Если быть кратким и учитывать все затраты, включая транспортировку, дизель или бензин, они могут зарабатывать по 250 тысяч рублей. Это самый максимум, а выше этой цифры, к сожалению, прыгнуть просто не получится. Связано это с высокой конкуренцией из-за которой повышение цен попросту невозможно. 250 тысяч рублей — идеал, в таком случае. Чаще всего, ассенизатор будет зарабатывать 150-200 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах эта цифра может отличаться на 30-50 тысяч рублей не в его пользу. Однако, в любом случае, это хорошие деньги и поспорить с этим невозможно. В месяц ассенизатор может зарабатывать сразу 3-4 средних зарплаты по стране. Это и показывает ценность таких специалистов в современном устройстве общества.Natalyтам платят всем и сантехникам в том числе и попробуй обмани работника сразу отправишся в места не столь отдаленные, а у нас способны только нанямывать да нанямывать работодатели хреновы.. жульничество лохотрон кидалово и разводилово вот стиль общения нашего капиталла с наёмным трудом .всяк старается заставить работать на него за бесплатно.ГусЕнаИ всяк старается 90% рабочего времени покуритьпопистеть и сделать кое-как....ГусЕнаОпять, мимо. В Татарстане МРОТ 15 700. Где этов Россиивсе живут поКЗОТ:)))ГусЕнаДавно так не смеялась....Про ассенизаторов. Начнем с того, что нужна просто спецмашина:))) и по секрету-она сразу со шлангами и насосами:))А еще платить за слив этих самых какашек. И налоги. Сейчас стало полегче-самозанятый и 4%, а раньше ИП....И заказы получить. А это расходы на маркетинг...Вотбщем, тэорэтики в фаворе:))Natalyза что боролись на то и напоролись.... рабство и формы принудительного труда, близкие к нему (например, ГУЛАГ в СССР), экономически неэффективны))))Natalyтолку то от того, что существует какой то там МРОТ? всё же очень просто в этом реальном мире...ТЫ мне не платишь -Я не работаю. всё дурачки поскончались в РФ на жадного дядю за бесплатно никто пахать не хочет.... недаром у нас безработица, а работников капиталлюге днём с огнем не найти.olga gordeeva (Кожемякина)Вот и мотай туда мойщицей унитазов, думаю,что тебе это по плечу и бабла будет куча...olga gordeeva (Кожемякина)Натали, ты вещаешь из палаты № 6, больная на всю голову? Или тебе всю твою поносную дребедень хорошо проплачивают заморские сутенеры? Ну, шлюха, она и есть шлюха, ей думать не надо, а только вещать, что прикажут... Уймись, примитив!Элина МорозоваА что вы за меня распоряжаетесь? Живу там , где мне хорошо))))ОбозревательДа никто этой чучеле не платить , внутреннее давление гавна зашкаливает вот и брызжет.olga gordeeva (Кожемякина)Я тобой распоряжаюсь? А кто ты такая? Где хочешь там и живи: хоть в выгребной яме, хоть в палате № 6... Мне ты по фигу!Элина МорозоваА зачем вы мне пишите?ГусЕнаПойду расскау другу про его бизнес в лям:))) У него три машины сын и он сам.NatalyВ России сложился новый парадокс на рынке труда. После пандемии коронавируса вырос уровень безработицы на 1,5%. Но в то же время работодатели жалуются на нехватку сотрудников. Например, в строительной сфере дефицит работников оценивают как рекордный. Мигранты уехали, а занять их места все еще некому. Хотя, по данным Минстроя, с декабря в Россию завезли 14 тысяч человек для работы на стройках. В эфире программы «Отражение» профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Ольга Кузнецова объяснила, как сочетается дефицит кадров с безработицей. По ее словам, дело не в рынке, а в естественных жизненных процессах. Если люди находятся в одних регионах, а рабочих рук не хватает в других, то друг друга они не найдут, заметила эксперт. Для переезда же нужны деньги и готовность оставить привычный образ жизни. Далеко не все к такому готовы. И в то же время не все работодатели могут предложить зарплату, которая позволит людям покинуть родные места. Смотрите также В России сохранят повышенный размер пособия по безработице в 2021 году Другая причина, по словам Кузнецовой, заключается в том, что квалификация и образование безработных граждан часто не совпадают с той, которая нужна на востребованных рабочих местах. «И дело не только в том, что квалификация на востребованных рабочих местах высокая. Там может быть тяжелый физический труд, а, допустим, безработные, которые есть в других регионах, в силу возраста, пола просто физически не могут работать в строительстве или на каких-то тяжелых работах. В общем, существуют вот такие вот структурные и территориальные дисбалансы», - заключила эксперт.ГусЕнаНе хотят люди работать....NatalyЯ люблю свою работу! Я приду сюда в субботу, И конечно воскресенье. Здесь я встречу День Рождения, Новый год, 8 Марта. Ночевать здесь буду завтра. Плащ-палатка, вещь мешок — у супруга будет шок! Если я не заболею, не сорвусь, не озверею, Здесь я встречу все рассветы, все закаты и приветы! От работы дохнут кони. Ну, а я — бессмертный пони!!! Вот уже я заболела, сорвалась и озверела, Дети брошены и дом, за собой слежу с трудом. Шок случился у супруга, вдруг обиделась подруга. Брошу я эту работу, приглашу гостей в субботу, Проваляюсь в воскресенье, и конечно, в понедельник, Я услышу : « Мам дай денег…. И вернусь я на работу, Просижу там до субботы, пусть завидуют мне кони – « Я ведь тот бессмертный пони!!!» Ну а если на работе вы меня вдруг не найдёте, Знайте, я трудом добита, и откинула копыта… Лягу спать я в гроб хрустальный, прозвенит звонок прощальный. И засну я мёртвым сном, обрету последний дом. Крест дубовый над могилой, или памятник не хилый. И надгробье из гранита, ваза для овса отлита. И берёзонька в ногах, соловей – певучий птах: Жеребёнок на лугу, конюх мастерит дугу. После пятницы суббота, опостылела работа…NatalyЗакон об эвакуации Это не только законопроект, но ещё и ГОСТ, который был выпущен в угоду МЧС, для поправления их репутации и деятельности. Паводки, пожары, заливы и разливы. Люди столкнулись с этими мощнейшими явлениями природы в 2021 году, как и во всех предыдущих, но с новой силой. Отличие лишь в том, что в 2021 году жители большинства таких местностей не собрали вещи и уехали. А остались и пытались справиться с природными катаклизмами своими силами. А территориальные органы МЧС оказывали лишь содействие. А не устранение. Забавно, что в регионах это транслировалось по телевидению. И хронология вещания была такая: сначала новости где люди укрываются и забирают свои вещи с мест происшествия. После чего кадры, где МЧС пытается что-то сделать. Только вот... Всё это выглядит подозрительно. Так как стандарт вступает в силу с 01.06.2021 года. После прекращения всех природных явлений. А также странным образом совпадающий по широким формулировкам с коронабесной тематикой. Что это такое? И как понимать? Эти акты предусматривают комплекс мер по эвакуации населения при ЧС. Такие указания будут раздавать органы: федеральной власти; субъектов; местной власти. Если произошла ЧС, или ожидается - госорган издает акт, согласно которому начинается процесс эвакуации. Совсем непонятный и неясный. Но вот что нам известно. Особенности выражены в следующем: Вы не будите ничего решать. За вас всё определят, и куда Вам идти и когда уходить. При этом, после распоряжения - вы немедленно должны будете покинуть своё жилище. Как идти? - пешком, колоннами по 500-1000 человек. Пожилые люди, дети, женщины и мужчины - всё отдельные колонны. Между колоннами расстояние 500 метров должно быть. Либо на транспорте - вас будут вывозить грузовиками, автобусами и другим наземным транспортом. В неизвестном для вас направлении. Вы будете уезжать на расстояние 4-5 часов езды от населенного пункта. Должны будете идти 4-5 км/ч, при сопровождении по бокам. Будут охранители общественного порядка и дисциплины - не волнуйтесь(или волнуйтесь?). Ходить по 30-40 км в день. Не переживайте каждые полтора или два часа будет привал на 15 минут для отдыха. Причем, в новых местах проживания - тоже будет охраняться порядок, чтобы всё было цивильно. Формулировки широкие и поэтому непонятные. Всё это смахивает на... В "новом доме" Вам выделят 2 кв.м. на человека. В зоны - откуда эвакуируют, могут установить пропускной контроль и перекрытие проезда. В теории - Вас могут вывести, но там ничего не произойдет. Но зону перекроют. И будут там что-то делать, пока вы далеко от своего дома, который мб уже не ваш. Но это всё, конечно теории и только. Странно? - странно. Читайте: Зачистка реальна? - да! Мы в ней живем) Утилизация (Эвакуация) с 1 июня 2021г. возможна? Конечно, мы ведь целых два года к этому шли. И вот - дошли. Вот что интересно: Вы будете уходить не-знамо куда, не-знамо зачем и не-знамо почему. Но, как бы вам причину скажут, назовут. Но вот её действительность останется под вопросом. Большим, жирным, и красным. Это будет происходить в случаях: радиоактивного загрязнения; разрушений; химического заражения (пландемия привет); катастрофического затопления. Обращу ваше внимание вот на какой момент, везде перед этими категориями ситуаций стоит слово "ВОЗМОЖНОГО". То есть, его может и не случится. Но Вас - вашими же ногами уже транспортируют из дома. Насколько это реально? - неизвестно. Покамест ожидаемо Утиль - будет или нет, мы узнаем в скором времени. Думаю до выборов точно не будет. Но постойте-ка. А ведь если мы будем находиться все в специальных местах...Под присмотром кого-то...В режиме ЧС... Где о нас заботятся...Не должны ли мы будем проголосовать "ЗА"?Natalyконечно не хотят))))) люди всегда работали или за деньги или за идею, а разве у нас сейчас есть идея и деньги? нет ни того ни другого в РФ)))) нам так и говорят :- днег нет, но вы держитесь)))))идеология запрещена по конституции, но "скрепы" мы лихорадочно ищем вот уже 30 лет , как ищем ищем не найдем чем бы таким объединить баранов в стадо))))Николай СмирновЕсть в РФ и деньги и идеи. Идея древняя, как сама Русь Великая, "Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. Автор: А. С. Пушкин". Даже в безидейной РФ подонков и апатридов не очень много. Моя знакомая молодёжь с ВО, в том числе и родственники, получают по 90-120 тыс. рублей в месяц.МайяВсе же не надо путать миграцию населения на пмж и спецов. которые едут работать по контракту и платят налоги в РФ.Николай СмирновЕсли бы и в самом деле молодые и немолодые специалисты из России (особенно программисты) уезжали на Запад, то на хакеров жаловался бы не Байден Путину, а совсем наоборот. Не могут штатовцы защитить свои компьютеры от хакеров, мозгов не хватает.Комментировать
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