Космонавты МКС выполнили забор крови для исследований на Земле

МКС, 13 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на станции) рассказал, что вместе с Сергеем Микаевым в рамках медико-биологического исследования "Нейроиммунитет" выполнил забор крови для дальнейшего ее анализа на Земле.