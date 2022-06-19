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Премьер Франции назвала итоги парламентских выборов угрозой для страны

Премьер Франции назвала итоги парламентских выборов угрозой для страны

Потеря коалицией президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» большинства мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента) по итогам второго тура выборов представляет опасность для страны, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн.

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