Белый дом отверг критику Украины по "саммиту мира" в Швейцарии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг критику президента Украины Владимира Зеленского за возможный отказ президента США Джо Байдена от участия в "саммите мира" в Швейцарии.
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