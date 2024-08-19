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18 человек пострадали при возгорании дизтоплива в Ростовской области

18 человек пострадали при возгорании дизтоплива в Ростовской области

В Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуацииПри пожаре на складе дизельного топлива в Ростовской области пострадали 18 человек, сообщила администрация Пролетарского района.

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