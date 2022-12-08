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Алек Беркс повалил Зайона Уильямсона на паркет, Наджи Маршалл вступился за одноклубника

Алек Беркс повалил Зайона Уильямсона на паркет, Наджи Маршалл вступился за одноклубника

Защитник «Пистонс» Алек Беркс в одном из эпизодов матча с «Пеликанс» аккуратно повалил на паркет форварда Зайона Уильямсона, который подобрал мяч на чужом щите и хотел добавить его в корзину.

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