Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал об унизительном приеме в США

Петер Сийярто, глава министерства иностранных дел Венгрии, рассказал об унизительном приеме в Соединенных Штатах в 2014 году, на котором ему пытались навязать реформы, без которых американцы не собирались развивать двусторонние отношения с Венгрией.
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