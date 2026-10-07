Минобороны показало кадры поражения боевиков ВСУ в Орехове и ДНР

МО РФ продемонстрировало видео с применением фугасных авиабомб. Их сбросили по украинским боевикам экипажи ВКС России.
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