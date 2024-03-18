Адвокат Бушманов: экстрадиция Промеса может повлечь негативные последствия

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что в ОАЭ могут отклонить запрос Нидерландов об экстрадиции нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, поскольку это решение может повлечь за собой негативные последствия.
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