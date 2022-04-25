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Алина Кабаева поразила поклонников платьем за 145 тысяч рублей

Алина Кабаева поразила поклонников платьем за 145 тысяч рублей

Алина Кабаева снова вышла в свет и поразила поклонников. На этот раз бывшая Олимпийская чемпионка облачилась в шикарное платье за 145 тысяч рублей.

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