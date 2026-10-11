В Прикамье отремонтировали самый длинный мост года — 136 метров

В Кишертском округе завершается ремонт моста через Сылву возле села Спасо-Барда на 26-м километре автодороги Семсовхоз – Кишерть – Красный Яр.
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