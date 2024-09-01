Изрезавшего парня дебошира с мачете со стрельбой задержали в Норильске

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Житель Норильска напал с мачете на парня и угрожал полиции при задержании, вынудив стражей правопорядка применить табельное оружие, сообщает управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 1 сентября.
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