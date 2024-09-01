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Изрезавшего парня дебошира с мачете со стрельбой задержали в Норильске

Изрезавшего парня дебошира с мачете со стрельбой задержали в Норильске

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Житель Норильска напал с мачете на парня и угрожал полиции при задержании, вынудив стражей правопорядка применить табельное оружие, сообщает управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 1 сентября.

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Комментарии
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Eduard
Давно давно на меня так же напали,нр слава богу не с мачете! Укуреный какойнто или в карты проиграл!
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13 час.

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