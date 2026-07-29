Politico: Мерц столкнулся с кризисом из-за скандала внутри партии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с кризисом из-за скандала внутри партии, пишет Politico. «Недовольство в партии Мерца — консервативном Христианско-демократическом союзе — нарастает уже две недели, поскольку разногласия по поводу решения высокопоставленного члена партии стать родителем с помощью суррогатного материнства переросли в самый серьёзный кризис за всё время пребывания на посту канцлера», — говорится в публикации.