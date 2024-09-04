Пленный рассказал о причастности НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины заявил, что главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской атомной электростанции в России.
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