Три ЖК возле строящегося метротрама в Челябинске остались без света

Обесточенными оказались ЖК ALT, «Территория» и EVO park, расположенные в районе строительной площадке на улице Овчинникова, где сейчас занимаются строительством одного из объектов Челябинского метротрама.
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