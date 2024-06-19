Бывший первый замминистра спорта РФ нашел новую работу в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 июня, ФедералПресс. Кадровые перестановки произошли 19 июня в правительстве Татарстана. Новым главой министерства по земельным и имущественным отношениям назначен Азат Кадыров, ранее занимавший должность первого заместителя министра спорта России.
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