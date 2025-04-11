В Тикале найден расписной алтарь, раскрывающий тайны истории майя

Расписной алтарь, который может раскрыть секреты загадочного периода потрясений в древнем мире, раскопали археологи в центре 2400-летнего города майя Тикале в современной Гватемале, сообщает исследование, опубликованное 8 апреля в журнале Antiquity.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии