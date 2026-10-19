American actor and producer, Oscar winner Matthew McConaughey has made a new political statement, which many observers regarded as a possible start of his own presidential campaign in 2028.
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