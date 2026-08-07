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Газета «Культура»

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Выставка «Слово о полку Игореве» откроется в Мстёрском художественном музее

Выставка «Слово о полку Игореве» откроется в Мстёрском художественном музее

В  Мстёрском художественном музее 7 августа откроется выставка «Слово о полку Игореве». Экспозиция приурочена к 55-летию Дениса Молодкина — члена Союза художников России, сообщает минкультуры Владимирской области.

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