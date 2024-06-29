Зеленский: необычное заявление:

Liudmila Kosteley

США (устами Зели) опять нас за ЛОХОВ держат! Каждый раз НАВЯЗЫВАЮТ СВОЙ ПУТЬ. Что сказал Зеля, что до конца года, он (они, США) приготовят МИРНЫЙ ДОГОВОР! Сколько раз можно ОБМАНЫВАТЬСЯ?! Сценарий "МИНСКА". За пол года, как раз НАТО подготовит ХОРОШУЮ ОБОРОНУ. Что зря что ли и сейчас деньги и вооружение собирают! Если Россия на это пойдёт, то и БУДУТ (слов нет...) КТО ВЫИГРЫВАЕТ СВО?! РОССИЯ или Украина (НАТО)? Побеждённый ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ! А такая СИЛЬНАЯ ДЕРЖАВА, как РОССИЯ , ШУТ, при Короле, пляшет под ДУДКУ ГЕГЕМОНА! Пора уже свою голову иметь на плечах, и своими мозгами думать! НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! ПУСТЬ ГОТОВИТ, и кто? Президента -то нет на Украине. А если остановятся, значит-НЕТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (которые итак не объявляли), тогда ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА НА УКРАИНЕ! Зеля ссылается на ВОЙНУ, поэтому ВЫБОРЫ ОТЛОЖИЛИ! Да и какие это ВЫБОРЫ, под дулом АВТОМАТА! Войну можно было ДАВНО ЗАКОНЧИТЬ, предъявить КАРТУ Российской Империи, СССР, после развала СССР (вообще с Границами не решали) Прямо БЕСТОЛОЧИ КАКИЕ! ПОЧЕМУ ТОЛЬКО РОССИЯ ТАК ПОСТУПАЕТ?! Отдала какая -нибудь страна СВОИ ТЕРРИТОРИИ ПРОСТО ТАК, не ссылаясь на ДОКУМЕНТЫ и КАРТЫ! Как были "кухаркины дети", так и ОСТАЛИСЬ! ЖИВУЧИЕ СЛОВА В,И, ЛЕНИНА!