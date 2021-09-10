5 ТАБУ советских и немецких солдат: негласные правила войны (2021)

Есть негласные правила на войне, о которых нам рассказывают воспоминания солдат и история войн. Капля за каплей, кирпичик за кирпичиком складываются нормы и правила, которые не прописаны ни в одних уставах и правилах, но тем не менее святы для всех.
Есть негласные правила на войне, о которых нам рассказывают воспоминания солдат и история войн. Капля за каплей, кирпичик за кирпичиком складываются нормы и правила, которые не прописаны ни в одних уставах и правилах, но тем не менее святы для всех.
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