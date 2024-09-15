Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ сбили два Су-27 и один МиГ-29 Украины

ВС РФ сбили два Су-27 и один МиГ-29 Украины

  © Фото: МО РФ, РИА Новости Поделиться: Воздушно-космические силы России сбили за сутки два украинских истребителя Су-27 воздушных сил Украины.

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Комментарии
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Сергей Безон
Нужно расследование провести, откуда такой богатый парк техники у бендеровцев? Уж не из России ли, госизменой снова занимаются? И по беспилотникам тоже.
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15 час.
Александр
В НАТО техники не мало. И на Украине-бандеровцы обретаются.  Бендеровцы живут  в городе Бендеры, в Приднестровье.
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14 час.
Александр Долин
спасибо  нашим войнам  бить  всегда  и  бить  везде смерть  фашистам
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13 час.

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