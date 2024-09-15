© Фото: МО РФ, РИА Новости Поделиться: Воздушно-космические силы России сбили за сутки два украинских истребителя Су-27 воздушных сил Украины.
ВС РФ сбили два Су-27 и один МиГ-29 Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Безон
Нужно расследование провести, откуда такой богатый парк техники у бендеровцев? Уж не из России ли, госизменой снова занимаются? И по беспилотникам тоже.
Ответить
15 час.
Александр
В НАТО техники не мало. И на Украине-бандеровцы обретаются. Бендеровцы живут в городе Бендеры, в Приднестровье.
Ответить
14 час.
Александр Долин
спасибо нашим войнам бить всегда и бить везде смерть фашистам
Ответить
13 час.
Свежие комментарии