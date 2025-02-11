Нерадивый слесарь спалил несколько грузовиков

В городе Вышний Волочок Тверской области произошло крупное возгорание в боксе по ремонту грузовиков. Судя по опубликованным кадрам, помещение значительно выгорело, огонь практически уничтожил несколько находящихся внутри единиц автомобильной техники.
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