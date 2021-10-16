smi.today

1 649 подписчиков

«РБ Лейпциг» и «Фрайбург» поделили очки в матче восьмого тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» и «Фрайбург» поделили очки в матче восьмого тура Бундеслиги

Вничью закончился футбольный матч между «РБ Лейпцигом» и «Фрайбургом» 16 октября, проходивший в рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх