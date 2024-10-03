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Какая крупная корпорация отказалась от газонокосилок в пользу коз?

Какая крупная корпорация отказалась от газонокосилок в пользу коз?

Какая крупная корпорация, услугами которой Вы, возможно, воспользуетесь в процессе прохождения Экодиктанта, для стрижки своих газонов наняла коз, отказавшись от газонокосилок? корпорация «Google» корпорация «Apple» корпорация «Microsoft» корпорация «Samsung» Ответ: корпорация «Google» Создатели ГУГЛ, или Google, студенты Стэнфордского университета — Ларри Пейдж и Сергей Брин, первоначально и не мечтали, что их учебный проект, всего через 5-7 лет станет самым популярным поисковиком в мире.

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