Какая крупная корпорация отказалась от газонокосилок в пользу коз?

Какая крупная корпорация, услугами которой Вы, возможно, воспользуетесь в процессе прохождения Экодиктанта, для стрижки своих газонов наняла коз, отказавшись от газонокосилок? корпорация «Google» корпорация «Apple» корпорация «Microsoft» корпорация «Samsung» Ответ: корпорация «Google» Создатели ГУГЛ, или Google, студенты Стэнфордского университета — Ларри Пейдж и Сергей Брин, первоначально и не мечтали, что их учебный проект, всего через 5-7 лет станет самым популярным поисковиком в мире.