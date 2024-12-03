В Волгограде нашли 250-килограммовую бомбу

Сотрудники МЧС обезвредили в Волгограде немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Рабочие обнаружили 250-килограммовый снаряд на севере города, после чего пиротехники вывезли его на полигон для подрыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии