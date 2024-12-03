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В Волгограде нашли 250-килограммовую бомбу

В Волгограде нашли 250-килограммовую бомбу

Сотрудники МЧС обезвредили в Волгограде немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Рабочие обнаружили 250-килограммовый снаряд на севере города, после чего пиротехники вывезли его на полигон для подрыва.

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