Поболтаем

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Как устроиться в заповедник?

Как устроиться в заповедник?

«Работать в заповеднике – мечта!», «Тоже хочу быть ближе к дикой природе», «Сейчас бы к вам туда, а не вот это вот всё», «Заберите меня к себе!» и другие комментарии заставили меня задуматься, почему же не все мечтающие попадают на работу в ООПТ.

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