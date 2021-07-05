Как устроиться в заповедник?

«Работать в заповеднике – мечта!», «Тоже хочу быть ближе к дикой природе», «Сейчас бы к вам туда, а не вот это вот всё», «Заберите меня к себе!» и другие комментарии заставили меня задуматься, почему же не все мечтающие попадают на работу в ООПТ.