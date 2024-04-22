Очаровательные крыски с плюшевыми мишками

Забудьте все, что вы думаете или знаете о крысах. Эти создания очаровательны! Данный факт наглядно доказывают фотографы Джессика Флоренс и Эллен Ван Дилен, которые делают вдохновенные фотографии об этих нежных существах, то прижимающихся к плюшевым мишкам, то обнимающихся друг с другом.