Очаровательные крыски с плюшевыми мишками

Забудьте все, что вы думаете или знаете о крысах. Эти создания очаровательны! Данный факт наглядно доказывают фотографы Джессика Флоренс и Эллен Ван Дилен, которые делают вдохновенные фотографии об этих нежных существах, то прижимающихся к плюшевым мишкам, то обнимающихся друг с другом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии