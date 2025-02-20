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Царьград

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Премии и подарки: 13% компаний отметят День защитника Отечества премиями

Премии и подарки: 13% компаний отметят День защитника Отечества премиями

В этом году 13% российских компаний начислят премии к 23 февраля, а к 8 Марта — 17%. Более половины работодателей подготовят праздничные подарки сотрудникам.

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