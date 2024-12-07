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Bloomberg: Президент Сирии Асад предложил США и Трампу сделку

Bloomberg: Президент Сирии Асад предложил США и Трампу сделку

Асад предлагает США и Трампу сделку из-за продвижения сил повстанцев, сообщает агентство Bloomberg.Президент Сирии готов к заключению сделки с США о сохранении территорий либо предоставлении ему гарантий безопасного ухода, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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