Bloomberg: Президент Сирии Асад предложил США и Трампу сделку

Асад предлагает США и Трампу сделку из-за продвижения сил повстанцев, сообщает агентство Bloomberg.Президент Сирии готов к заключению сделки с США о сохранении территорий либо предоставлении ему гарантий безопасного ухода, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.