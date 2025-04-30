Региональный маткапитал разрешили использовать на подключение дома к коммуникациям

Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь можно будет использовать для подключения жилых и садовых домов к инженерным сетям (электричество, водоснабжение, канализация).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии